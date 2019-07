James-Napoli, ci siamo: ADL in conference call tutta la notte per chiudere

© foto di J.M.Colomo

La distanza tra Real Madrid e Napoli per James Rodriguez non era dettata dalle cifre, bensì dalla formula dell'affare. Secondo quanto riporta As, proprio per questo gli azzurri nelle ultime ore si sarebbero convinti ad accettare l'acquisto a titolo definitivo del trequartista colombiano. Una decisione presa stanotte, come sottolinea il quotidiano spagnolo, nel corso della lunghissima conference call che ha tenuto impegnato il patron Aurelio De Laurentiis coi suoi dirigenti per preparare l'assalto finale al pupillo di Ancelotti.