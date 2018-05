James pareggia e non esulta: Real-Bayern 2-2, agli ospiti serve un gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez pareggia al Bernabeu. E, come promesso, non esulta. Il Bayern Monaco si porta sul 2-2 contro il Real Madrid, con la rete del colombiano che ribatte in rete una respinta col corpo di Marcelo, spiazzando Keylor Navas. Gol, niente esultanza, al Bayern manca un'altra rete per la clamorosa rimonta.