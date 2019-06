James Rodriguez al Napoli. Sì, il sogno è possibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli riparte dai 79 punti conquistati nella prima stagione di Carlo Ancelotti, tecnico che ieri ha spento 60 candeline. Ha festeggiato alla grande dieci giorni fa a Capri, insieme al suo presidente e agli amici di una vita oltre i suoi ex compagni di squadra. Ora serve il regalo di Aurelio De Laurentiis, per il mister ex Milan, Chelsea e Bayern Monaco ma soprattutto per il popolo azzurro. Si cerca il colpo ad affetto, in grado di accendere l'entusiasmo della tifoseria e rilanciare le ambizioni Scudetto.

Maurito lontano, James fattibile. Perché non sfruttare la situazione Icardi per portare l'argentino a Napoli? E' la domanda dei tifosi partenopei, ma De Laurentiis ha chiuso la porta all'ex Sampdoria già cercato nell'estate del 2016. Wanda Nara e Icardi dissero no al Napoli per restare all'Inter ed ecco che il club azzurro ora punta un altro sudamericano. Colombiano, per l'esattezza. James Rodriguez è il nome sul taccuino di Giuntoli e Ancelotti, che lo ha già allenato in passato anche con discreto successo. Il classe '91 ha annunciato l'addio al Bayern Monaco e tornerà alla base, al Real Madrid che lo ha già messo alla porta.

Richiesta Real e proposta partenopea. Il Napoli potrebbe offrire al ragazzo 5,5 milioni di euro a stagione con un contratto quinquennale, fino al 2023 dunque. Il Real al momento gli garantisce 6,5 milioni di euro ma fino al 2021, ma chiede ben 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo (contro i 42 che sarebbero 'bastati' al Bayern per riscattarlo). Si può trattare, certo. Anche in virtù degli ottimi rapporti tra i due club. Florentino Perez potrebbe vacillare, accontentando il Napoli ma al contempo anche Zinedine Zidane che non vuole il quasi 28enne per il nuovo corso merengue. Proprio per questo, il colpo James Rodriguez per i partenopei è più di una semplice suggestione.