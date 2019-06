© foto di Imago/Image Sport

Daniela Ospina, sorella del portiere azzurro David ed ex moglie di James Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro del trequartista classe '91 ai microfoni di Caracol Radio: "Napoli o Juve? L'unica cosa che posso consigliare è di andare in una squadra che lo faccia sentire importante. E' ancora giovane, deve pensare in grande. Andare in Italia sarebbe una bella opportunità. Lui e mio fratello David sono concentrati sulla nazionale, ma parlano anche delle rispettive squadre".