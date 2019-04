James Rodríguez-Napoli, il suocero: "Gli piacerebbe arrivare in azzurro"

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez è sposato con Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli David. E il fantasista colombiano non disdegnerebbe un futuro in Italia. Qualche voce sul Napol è già venuta fuori, anche se il giocatore guadagna e costa tanto. Intanto suo suocero, Hernan Ospina, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sì, penso che un giorno a James Rodriguez piacerebbe giocare in Italia e in un club come il Napoli. Tutti i colombiani avrebbero piacere a giocare in Serie A, tant'è che ce ne sono tanti nel campionato italiano. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia l'appeal del campionato è aumentato".