James Rodriguez sul futuro: "Torino o Napoli? Porse preferisco Medellín"

Il colombiano non si è voluto sbilanciare dal ritiro della propria Nazionale.

© foto di Imago/Image Sport

L'obiettivo di mercato del Napoli James Rodriguez, dal ritiro della Colombia, non si è voluto sbilanciare sul proprio futuro. Il fantasista rientrerà al Real Madrid ma non dovrebbe rimanere in Spagna, ha risposto così ad una domanda su una ipotetica preferenza tra Juventus e Napoli, squadre a cui è stato accostato di recente: "Preferisco Napoli o Torino? Non lo so, forse Medellín. Sono tranquillo, penso solo alla Nazionale. Poi si vedrà", le parole del fantasista, che sarà impegnato in Copa America in estate.