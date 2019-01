Jandrei in porta, torna Sturaro. Tre nel mirino delle big: il punto sul Genoa

Più che riparazione, il mercato di gennaio per il Genoa è quello della rivoluzione. I rossoblù ci hanno storicamente abituato a tanti affari, nel mese che apre l'anno. Il primo rinforzo è in porta.

IN ENTRATA

Un brasiliano per la porta di Prandelli: oggi Jandrei ha terminato le visite mediche e firmerà a breve il contratto che lo legherà ai rossoblù. Fatto il portiere, Preziosi si butta sul centrocampista. Con la Juve è già deciso il ritorno di Stefano Sturaro, da definire soltanto la formula in un affare che intereserà anche il futuro di Cristian Romero. Poi tutto su Rade Krunic dell'Empoli, anche se uno come Rog sarebbe ben accetto dallo spogliatoio, parola di Criscito. La suggestione Riccardo Montolivo, al momento, resta marginale. Caccia a un terzino sinistro: l'ultima idea porta a Giuseppe Pezzella dell'Udinese, ma il nome più caldo resta quello di Antonio Barreca.

IN USCITA

Tutti pazzi per i gioielli del Grifone, ma nessuno dovrebbe partire nell'immediato. In settimana sarà ufficiale il trasferimento, estivo, di Christian Kouamé al Napoli. Nell'ambito della trattativa per Sturaro, Juve e Genoa hanno parlato di Cristian Romero. Il Cuti potrebbe fruttare una somma tra i 20 e i 30 milioni di euro, ma anche in questo caso si tratta di un affare da chiudere oggi per il domani. E poi c'è Krzysztof Piątek: il Milan è il club che spinge di più, c'è anche la Roma, defilate Juve e Napoli. Ovviamente, si parla ancora di giugno. E nell'ordine di svariate decine di milioni. Gli altri? Lapadula e Marchetti non sono stati convocati per il ritiro spagnolo. Il primo piace a Empoli, SPAL e Parma, il secondo cerca squadra ed è stato accostato all'Entella, per ora niente di nuovo. Sirene laziali per Romulo, anche Zukanovic piace a mezza Serie A, Chievo e Udinese in primis. Spolli piace al Brescia.