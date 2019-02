© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La partita con il Cagliari è costata alla Sampdoria 35 milioni. Previsti, ma domenica è arrivato il momento di sborsarli. Sono scattati infatti due obblighi di riscatto, quello con l’Udinese per Jankto, di circa 15 milioni, e quello con la Juventus per Audero, di 20 sicuri. Rispettivamente il terzo e il secondo giocatore più caro della

gestione Ferrero. Al primo resta Zapata, con 21 milioni. La clausola sul contratto di cessione a titolo temporaneo di Jankto con l’Udinese prevedeva il riscatto obbligatorio al “terzo punto realizzato dalla Sampdoria successivamente alla data del 1° febbraio 2019”, senza riferimenti al numero di presenze del centrocampista. E il terzo punto è arrivato proprio domenica scorsa, grazie alla vittoria sul Cagliari. Ma nella stessa partita è scattata anche la clausola con la Juventus per Audero, sulla base del nuovo contratto stipulato il mese scorso. A riportarlo è Il Secolo XIX.