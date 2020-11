Jankto sblocca il derby della Lanterna con un gran gol: 1-0 della Samp sul Genoa

vedi letture

Un gran gol di Jakub Jankto sblocca il derby della Lanterna. 1-0 della Sampdoria: tutto nasce dai piedi di Ekdal, che apre a destra un pallone rubato (in modo decisamente dubbio) a Pandev. Il ceco si accentra dalla fascia e, complice la morbida opposizione di Criscito, spara un missile di sinistro che lascia impietrito Perin. Nulla da fare per il portiere rossoblù: gol buono e bello, anche per il VAR. E la Samp è in vantaggio sul Genoa.