Jankto talento dell'anno: "Felice a Udine ma non ho paura di cambiare"

È Jakub Jankto il Talento dell'anno ceco 2017. Nella serata di lunedì, al 'Vinohradech' di Praga, il centrocampista dell'Udinese e della Repubblica Ceca ha ritirato il prestigioso premio Fotbalista Roku come miglior giovane calciatore ceco dell'anno, superando di gran lunga gli altri candidati al podio Michel Sacek (Sparta Praga) e Martin Graiciar (Slovan Liberec). Il riconoscimento è andato lo scorso anno a Patrik Schick, oggi attaccante della Roma; mentre in passato è stato vinto anche da campioni del calibro di Tomas Rosicky (1999) e Petr Cech (2001).

Una soddisfazione importante per Jankto - centrocampista assistito da Giuseppe Riso e la sua GR Sports - che si è distinto con la maglia dell'Udinese e della sua Nazionale totalizzando fin qui 56 presenze, 8 gol e 9 assist in Serie A, oltre a 5 presenze con 2 reti in Coppa Italia con il suo club; mentre con la Repubblica Ceca, Jakub ha collezionato 10 presenze con 1 gol all'attivo.

Jankto era stato candidato anche al premio Fotbalista Roku come miglior calciatore ceco in assoluto vinto da Vladimir Darida (Herta Berlino), con la speranza e l'auspicio di poter salire sul podio nei prossimi anni. "Sono molto contento di aver vinto questo premio - le parole di Jankto - ero stato in nomination anche lo scorso anno, ma alla fine vinse il mio amico Patrik Schick. Oltre al premio come miglior talento mi piacerebbe vincere anche il premio come miglior giocatore ceco dell'anno, è un sogno". Così invece Jankto ha risposto sul palco a proposito del suo futuro e i rumors sulla Premier League: "Sono un giocatore di proprietà dell'Udinese ormai da 4 anni, la conosco molto bene. Mi piacerebbe anche poter fare un'altra esperienza, mi piace conoscere culture e paesi diversi, non ho paura di cambiare".