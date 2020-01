Januzaj, il diciottenne più vecchio del Mondo. Roma e Milan difficili

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'estate del 2013, Adnan Januzaj era uno dei migliori teenager d'Europa. Infilato nella tournée estiva del Manchester United, incominciava quasi subito a fare la differenza anche tra coppe e Premier League. La prima doppietta è di ottobre 2013, poco meno di sei mesi dopo - ad aprile 2014 - giocava la sua prima partita con la nazionale belga, dopo una querelle perché avrebbe potuto giocare sia con la nazionale kosovara e quella polacca. Da lì in poi, però, la situazione è cambiata molto: i prestito al Borussia Dortmund, quello al Sunderland, infine alla Real Sociedad, almeno fino a questi giorni.

RICHIESTA CESSIONE - Januzaj non ha più intenzione di stare in Spagna, dopo 11 gettoni e 442 minuti nella Liga. Così ha chiesto di andare via per giocare di più. Oppure per una nuova esperienza: per il Milan non è un giocatore interessante, mentre nella lista della Roma non occupa uno dei primi posti, al contrario di Politano, Bergwijn, Idrissi e altri. Così le opportunità ci possono essere anche con Atalanta o Fiorentina, società dove potrebbe finire in caso si liberasse senza uno sforzo esagerato. Insomma, Januzaj può essere un'occasione degli ultimi giorni. Con qualhe sorpresa.