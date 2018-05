Januzaj piace in Serie A: "Offerte dall'Italia, ma alla Real posso crescere"

Intervistato da Nieuwsblad, il centrocampista offensivo della Real Sociedad Adnan Januzaj ha ammesso di aver ricevuto offerte dalla Serie A: "In queste settimane sono stato contattato da club inglesi e italiani, ma sono molto felice alla Real. Per me non è un problema restare qui altri due o tre anni, credo che sarebbe l'ideale per il mio percorso di crescita".