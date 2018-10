Jardim, idea del Milan per il dopo Gattuso e sogno del Qatar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esonerato dal Monaco, con Thierry Henry scelto al suo posto, Leonardo Jardim è nel mirino della Nazionale del Qatar. Lo scive France Football: la Nazionale lo vorrebbe per guidarla al Mondiale del 2022 come primo nome. Su Jardim ci sarebbero comunque anche le attenzioni del Milan, in caso di addio a Gennaro Gattuso, e del Newcastle, con Rafa Benitez in crisi di risultati.