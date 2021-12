Javier Zanetti: "Liverpool fortissimo ma siamo l'Inter e la nostra storia non è da meno"

A margine della “Charity Dinner” per la sua Fondazione Pupi, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, è tornato sul sorteggio di Champions League: "C’è rammarico per quello che è successo, ma è inutile commentarlo perché l’hanno visto tutti. Accettiamo quello che ci è stato assegnato. Affronteremo una squadra fortissima, con grande tradizione. Ma siamo l’Inter e la nostra storia non è da meno. C'è l'orgoglio di esserci qualificati agli ottavi. Adesso avremo tempo e modi per preparare al meglio la sfida con gli inglesi. E come sempre saranno importanti i dettagli".