Jeda: "Barella pronto per una big. Kean predestinato"

© foto di Federico De Luca

Jeda, ex attaccante anche del Cagliari, nel corso del secondo tempo di Cagliari-Juventus ha parlato nel Live Show di MC Sport: "Prima della partita contro il Chievo le partite in trasferta del Cagliari lasciavano poche speranze. Credo sia uno sbaglio pensare di poter conquistare la salvezza solo con le gare in casa e la classifica non è mai da sottovalutare. Il Cagliari ha fatto discretamente bene specie contro le dirette concorrenti".

Che pensi della crescita di Barella?

"Ha dimostrato soprattutto in Nazionale, grande maturità e senso di responsabilità. Ha avuto una crescita mentale molto veloce. Si è preso la responsabilità sia nel Cagliari sia nell'Italia. E' molto difficile che il Cagliari possa trattenere uno come Barella".

Potrebbe essere l'Inter la squadra giusta?

"Ci saranno tanti estimatori. Si parla tanto dell'Inter ma non dimentichiamoci della Juventus che ha i mezzi economici per acquistarlo. Non bisogna sottovalutare neanche l'estero perché per le qualità di Barella può giocare tranquillamente anche in Premier League".

Della coppia Pavoletti-Joao Pedro che pensi?

"Joao Pedro si è ripreso nelle ultime uscite del Cagliari. Pavoletti invece ha avuto un rendimento più costante del suo compagno di attacco. La vittoria contro il Chievo ha dimostrato la crescita del Cagliari".

Qual è la squadra che rischia di più di andare in Serie B?

"L'Empoli gioca un bellissimo calcio ma è quella che riesce a raccogliere meno punti rispetto alle dirette concorrenti. Secondo me guardando la classifica è l'Empoli la squadra che rischia di più perché le altre hanno raccolto i frutti dal cambio in panchina".

Che pensi di Kean della Juventus?

"La sua fortuna è di essere in una squadra come la Juventus perché in questo momento sono loro che dominano la scena. Far parte della Juve in questo momento è un grande vantaggio. La società lo farà crescere ed è un giocatore predestinato. Sia in Champions sia in campionato può dare tantissimo alla Juventus".