Jemerson in scadenza col Monaco: ci pensa il Torino. Che segue anche Ranieri

Il Torino, riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha allacciato i contatti con Jemerson, difensore brasiliano in scadenza di contratto col Monaco che non ha intenzione di rinnovare col club del Principato.

Il club granata è consapevole del fatto che, sia per Izzo che per Nkolou, nella prossima finestra di calciomercato arriveranno delle offerte e non vuole farsi cogliere impreparato. Ha registrato che Adil Rami, ex Milan e oggi al Sochi, vorrebbe rientrare in Italia e segue Luca Ranieri, che gioca ad Ascoli ma è di proprietà della Fiorentina.