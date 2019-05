Jeremie Boga, segnatevi questo nome. Il dopo-Berardi è già a Sassuolo

Sassuolo-Frosinone 2-2 (8' Sammarco, 36' Paganini, 66' Ferrari, 78' Boga)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeremie Boga da Marsiglia, segnatevi questo nome. Abbiamo dinanzi a noi un potenziale campioncino del domani. Le stimmate, d'altronde, sono quelle del predestinato: accelerazioni devastanti, ottimo tocco di palla, dribbling ubriacante, buona visione di porta e senso del gol. Manca qualcosa, e non poco, a livello tattico, ma già sotto la sapiente guida di mister De Zerbi il talento classe 1997 del Sassuolo in questi mesi ha fatto passi da gigante. Lo dimostrano i numeri, sempre più in crescita sia dal punto di vista del minutaggio che delle giocate, del suo importante girone di ritorno. Lo conferma, ancora una volta, l'ottima prestazione offerta oggi pomeriggio contro il Frosinone (2-2).

È stato proprio il prodotto dell'Academy del Chelsea, infatti, a guidare la rimonta neroverde con una prova di grande personalità. Entrato al 45' insieme a Babacar al posto di un impalpabile Matri e di Lemos, l'esterno d'attacco ivoriano ha prima messo pressione psicologica ai ciociari alzando la pressione e poi siglato lui stesso il gol del pareggio dopo una bella giocata sulla destra di Lirola. Terzo sigillo stagionale, dunque, senza dimenticare i due assist contro Napoli e Sampdoria. Aspettando il "vero" Berardi, il Sassuolo si gode così anzitempo il suo possibile sostituto. Ancora un po' da disciplinare nelle due fasi di gioco sì, ma scommessa potenzialmente vinta sul campo e sul mercato (si parla della Roma). Con un curriculum - non dimentichiamolo - già ricco di esperienze tra i pro: Chelsea, Rennes, Granada e Birmingham, ad appena 22 anni.