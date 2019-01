© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport Torino o Parma sarà la destinazione di Jesé. L'attaccante spagnolo è rientrato la scorsa estate al Paris Saint-Germain dopo il prestito allo Stoke City, tuttavia in questa stagione non è mai stato impiegato. 26 anni, il giocatore si trasferirebbe in prestito e ha già scartato in questi giorni l'offerta del Frosinone.