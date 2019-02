Joachim Andersen: "Potrei rimanere un altro anno alla Sampdoria"

Intervistato dai danesi di Ekstra Bladet, Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, si è per ora tolto dal mercato di giugno. "Sono concentrato solo sul fatto di essere qui, non deve accadere nulla, è ancora troppo presto. È importante che un club abbia il giusto progetto per me, ma non mi dispiacerebbe rimanere un altro anno alla Sampdoria. Campionato preferito? Spagna, Inghilterra o Italia, ma ci dev'essere il programma giusto nel lungo periodo". Sul conto di Andersen ci sono Juventus e Inter.