Joao Cancelo attacca il titolo di Tuttosport: "Ma cosa è?"

Joao Cancelo ha rilasciato una lunghissima intervista a Tuttosport dalla propria casa di Setubal, in Portogallo, dove sta passando le proprie vacanze estive dopo una stagione all'Inter. Non è però piaciuto il titolo in prima pagina del quotidiano torinese "Cancelo chiama Juve", perché il portoghese non parla mai di Juventus nelle oltre 10 mila battute del pezzo. "Ma cosa è? - l'attacco, addolcito, del terzino lusitano - Quando le persone non sanno fare il proprio lavoro".