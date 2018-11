Joao Cancelo è il miglior terzino destro del Mondo?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo è diventato immediatamente un titolare della Juventus. Inamovibile. Massimiliano Allegri è tecnico che ha centellinato pure quelli diventati grandi, vedi Paulo Dybala. Apprendistato per poi prendere la cattedra, col portoghese no. Perso più che scaricato dall'Inter per necessità, non certo per virtù, il Valencia lo ha venduto a suon di milioni ma adesso Joao Cancelo è diventato uno dei migliori terzini destri del mondo. Il migliore? La Francia, Campione del Mondo, ha giocato con uno adattato come Benjamin Pavard, che poi milita nello Stoccarda. Nei campetti delle formazioni top in Europa c'è sempre stato, finora, Dani Alves oppure Dani Carvajal, alfieri tra passato e presente del ruolo e ora a Parigi e da sempre a Madrid. Joao Cancelo dove si colloca? La carta d'identità non gioca più a favore del brasiliano. Carvajal non sta giocando la stagione della carriera e valutando il momento, storico, dell'anno, a Cancelo difficilmente si trovano eguali. Destra, sinistra, spinta, difesa, veroniche, fantasia e concretezza. È' un'intuizione e pure un'occasione. Sembrava pagato a peso d'oro, è stato un grande colpo dell'estate bianconera. Tanto da aver preso già il miglior terzino destro al Mondo, adesso?