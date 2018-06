Joao Cancelo: "Voglia di CL. Mi aspettavo più considerazione dall'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista rilasciata a Tuttosport da parte di Joao Cancelo, terzino del Valencia - ex Inter - ambito anche dalla Juventus. E proprio il mercato finisce in primo piano: "Al momento non posso escludere niente, certo giocare la Champions è un mio obiettivo, l’ho conquistato in campo con l’Inter e mi piacerebbe tornare in questa competizione. Mi aspettavo più considerazione da parte dell'Inter, pensavo che qualcuno mi dicesse qualcosa del genere: “Non abbiamo i soldi per poterti comprare ora, però in bocca al lupo per il tuo futuro”, ma neanche quello. Finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato niente".