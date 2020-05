Joao Felix contro Cristiano Ronaldo è un paragone ancora impietoso

A che livello è la crescita di Joao Felix, il teenager più costoso del mondo, crack di casa Benfica passato all'Atletico Madrid? Come sta giocando la Liga 2019/2020 il portoghese, presunto erede di Cristiano Ronaldo, con la maglia dei Colchoneros? Diamo un'occhiata ai dati di Comparisonator per mettere a confronto i due calciatori.

Non c'è partita Considerando la Liga e la Serie A di questa staigone, non c'è confronto. Joao Felix non supera Cristiano Ronaldo in nessuna statistica, mettendo sul piatto la media ponderata visto che il primo ha giocato 20 partite e il secondo 20. L'unico dettaglio sono gli assist, 1 a 0 (sorprendentemente CR7 non ne ha fatti) e il minor numero di palle perse. Per il resto, Ronaldo è ancora irraggiungibile per Felix.

Impressionante la distanza nei passaggi Joao Felix è un talento apprezzato da Simeone ma la centralità di CR7 è data anche dai passaggi effettuati per gara. 37.55 in media contro i 18.95 di Felix, il che racconta anche della diversa importanza che hanno nell'economia del gioco. E via andando, dai passaggi chiave ai cross ai passaggi filtranti a quelli per il tiro. Lo stesso per i duelli: Felix ci prova più di Ronaldo, ma CR7 ne vince di più. Sui dribbling neanche a metterli a paragone. Per l'eredità c'è ancora tempo...