Intervistato da A Bola, il talento dell'Atletico Madrid Joao Felix ha parlato così del suo idolo e connazionale Cristiano Ronaldo: "Cristiano è un idolo della mia infanzia, un esempio in tutto e per tutto per me. Quando io ero ancora un bambino, lui era già il miglior calciatore del mondo. CR7 è unico e irripetibile, sta scrivendo la storia del calcio. Mi è piaciuto sentirlo parlare bene di me, ma ancora tra di noi vedo tantissima distanza", le parole del gioiello ex Benfica sul campione della Juventus e della Nazionale portoghese.