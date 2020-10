Joao Felix dall'eredità di Cristiano Ronaldo alla berlina della stampa spagnola

vedi letture

"Non conta solo il talento". Sul banco degli imputati in Spagna c'è Joao Felix, fantasma dell'opera e della tregenda di ieri in Baviera contro il Bayern. Dai suoi piedi nasce l'1-0 sì ma per gli avversari e Joshua Kimmich, per tutta la gara, lo ha praticamente annichilito. Così pure i giornali spagnoli oggi in edicola lo mettono sulla graticola, per la fragilità e per la mancanza di continuità che ha nelle partite e nella stagione. L'attesa per quel che avrebbe fatto contro i campioni d'Europa era fremente ma è stato una delusione cocente, anche ieri sera. Lo salva di fatto solo il Mundo Deportivo, pur scrivendo che "non combina niente dell'altro mondo". E forse è questo quello che manca a Felix. Dimostrare di valere ogni milione speso per lui dai Colchoneros. A Madrid ha segnato solo 10 gol finora in 41 partite, di fatto la metà di quanto fatto in quasi le stesse gare col Benfica. E se anche a livello di assist totali il bottino è magro, forse non conta davvero solo il talento. Serve qualcosa di più, quando costi 100 e più milioni di euro.