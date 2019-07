Non è solo (almeno per il momento) l'acquisto più costoso dell'estate. Il trasferimento di João Félix dal Benfica all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro riscrive la storia del calciomercato: a soli 19 anni, il calciatore portoghese diventa il quarto calciatore più pagato di sempre. Un trasferimento le cui cifre sono state dettate da una clausola che il club di Madrid ha deciso di pagare interamente e a cui vanno aggiunti premi di solidarietà che faranno ulteriormente lievitare verso l'alto il prezzo del cartellino.

Le prime tre posizioni - Sul podio tre calciatori che si sono trasferiti nell'estate 2017: i 220 milioni spesi due anni fa dal Paris Saint-Germain per Neymar (che adesso vuole già andare via) spinsero il Barcellona a investimenti massicci, tra cui i 145 milioni di euro versati nelle casse del Liverpool per Philippe Coutinho. Sempre la stessa estate, il PSG portò a Parigi anche Kylian Mbappé, un prestito con diritto di riscatto per portò Al-Khelaifi nell'estate successiva a sborsare una cifra complessiva per il solo cartellino di 135 milioni di euro.

La top ten - Nelle prime dieci posizioni ci sono nove trasferimenti che superano i 100 milioni di euro per costo del cartellino, come Cristiano Ronaldo alla Juventus e Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è l'unico 'non attaccante' presente in questa speciale classifica in cui ci sono anche Hazard, Bale e Ousmane Dembélé.