© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Sport24 di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter oggi in prestito alla Lokomotiv Mosca. Il portoghese ha parlato anche del suo futuro: "Se dipendesse da me, con molta onestà sceglierei ancora il Lokomotiv - ammette il portoghese -. Mi piace il club, la città. Pertanto, sì, preferirei restare qui piuttosto che tornare all’Inter. Ma nel calcio non sai mai cosa succederà dopo. Spero che il Lokomotiv sarà in grado di riscattarmi, ci sederemo e concorderemo su tutto".