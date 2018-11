Joao Mario chiude il caso CR7: "Normale che si sia riposato per la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Portogallo di Joao Mario, attraverso il pari a reti bianche ottenuto contro l'Italia a San Siro, ha conquistato la qualificazione per le Final Four di Nations League. "Ci aspettano grandi sfide", ha dichiarato entusiasta il centrocampista dell'Inter a fine partita. Tra gli argomenti dell'intervista, riportata da A Bola, anche l'assenza di Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo ci porta sempre qualcosa di diverso, è il capitano di questa squadra. Ci rendiamo conto della sua assenza, ma è stata una decisione presa da tutti. Speriamo che possa giocare con noi le ultime quattro, ci darebbe un aiuto importante. Con lui saremmo ancora più forti. CR7 gioca per il Portogallo da quando aveva 18 anni. Noi senza di lui abbiamo comunque raggiunto la fase finale della manifestazione. Si è potuto riposare, in modo da aiutare la sua squadra (la Juventus, ndr). Penso che sia normale".