Joao Mario: "Contento di vedere l'Inter forte, tornerà grande con Conte"

Intervistato da a O Jogo, Joao Mario parla così della scelta di vestire la maglia del Lokomotiv Mosca, che ha preferito rispetto al ritorno in patria: "Non volevo tornare un'altra volta in Portogallo. Tornare a casa, nel club dove sono cresciuto, dove conosco tutto, nella mia zona di comfort ... Per me non era una cosa entusiasmante. Il Portogallo? Ho giocato due partite all'Inter e sono stato convocato la scorsa stagione: penso che se gioco regolarmente, che sia in Russia o meno, ho più possibilità. Poi giocherò anche in Champions League".

L'addio ai nerazzurri: "È difficile parlarne adesso. Ogni volta che l'ho detto, sono stato frainteso, cerco di non pensarci troppo: ci sono semplicemente cose che non sono pensate per stare insieme. Sono contento di vedere l'Inter forte, mi mancheranno i miei compagni di squadra e auguro loro buona fortuna nel mondo per questa stagione. L'allenatore è molto bravo, molto competente e l'Inter tornerà di nuovo grande".