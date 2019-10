Joao Mario convocato dal Portogallo: "Ho cambiato squadra per questo"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter ora in prestito alla Lokomotiv Mosca, ha parlato all'emittente portoghese SIC: "Sono molto felice di tornare in Nazionale. Era un obiettivo che avevo., ecco perché ho cambiato. Volevo giocare per essere un'opzione e per fortuna sono stato convocato. Sono molto felice di essere tornato. Abbiamo partite molto importanti in vista, venerdì contro il Lussemburgo e poi l'Ucraina. Abbiamo la possibilità di vincere entrambe le partite. Credo davvero in questa squadra".