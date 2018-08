Joao Mario, da indesiderato a (forse) riserva. Solo senza Modric

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Piero Ausilio si è dimostrato abbastanza soddisfatto di un mercato che, quasi tutti, hanno riconosciuto come ottimo. L'Inter si è rafforzata molto con arrivi importanti, da de Vrij ad Asamoah, passando per Nainggolan, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano e Vrsaljko. Grandi calciatori che tolgono tutti gli alibi a Luciano Spalletti, almeno sulla carta. Ci sono un paio di sliding doors importanti: Vidal che aveva l'accordo totale con l'Inter, mentre i nerazzurri decisero di metterlo in stand by. Per arrivare a Modric che, alla fine, è rimasto solo come boccone amaro, nonostante la telenovela fino al 17 di agosto.

C'è però qualcuno che, da questa situazione, ha tratto giovamento. Perché Joao Mario pare intenzionato a rimanere dopo che, in estate, tutti avrebbero preferito cambiasse aria. Non ci sono grosse offerte, se non per un prestito con diritto di riscatto, ma è pur sempre un nazionale portoghese che, due anni fa, valeva 40 milioni di euro. Sul valore si può ovviamente discutere, ma è il prezzo pagato da un'Inter che vorrebbe disfarsene. Chissà che da indesiderato non possa tornare davvero utile ai nerazzurri. Ma non dipenderà solo da lui, come nel caso di Vidal e Modric.