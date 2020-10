Joao Mario e i tredici minuti in campo finora. No al Gremio per lo Sporting

Dire di no al Gremio per tornare allo Sporting Lisbona. È la storia di Joao Mario, centrocampista portoghese che è approdato quattro anni fa all’Inter per 40 milioni di euro. Dopo una stagione discreta alla Lokomotiv Mosca, non abbastanza da farlo riscattare in un'epoca come quella post Coronavirus, ha scelto di tornare in biancoverde, là dove la sua carriera era iniziata e aveva preso il volo, prima di Euro2016 e della vittoria con il Portogallo da titolare.

COME STA ANDANDO? È ancora un po' presto per valutare le prestazioni di Joao Mario con la maglia dello Sporting, anche perché ha appena firmato il contratto. Nella prima apparizione non è però partito da titolare, entrando a tredici minuti dalla fine nel pareggio fra di sabato scorso contro il Porto. L'assenza di coppe europee probabilmente penalizza il suo minutaggio attuale, anche se ci sarà tempo un anno per riuscire ad arrivare a un eventuale riscatto: Joao Mario sarà a bilancio per quattro milioni dopo il rinnovo annuale per andare in prestito allo Sporting. Quasi impossibile fare minusvalenza, almeno nelle intenzioni.