Joao Mario: "Il mio futuro? Penso che nemmeno i club sappiano cosa accadrà"

Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter in prestito alla Lokomotiv Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'Associated Press: "Spero che l'anno prossimo tutto sarà risolto, sarebbe una vittoria per tutto il mondo. Non possiamo pensare di giocare a calcio in questo momento perché non c'è sicurezza nemmeno per noi. Quindi stiamo cercando di sapere se è possibile tornare a giocare e giocare con certezza. Non è sicuro al 100% che torneremo. Quindi penso che il calcio non sia la prima cosa in questo momento. C'è tanta confusione, non so cosa succederà se il campionato si prolungherà fino ad agosto. Non so se anche i giocatori o le società abbiano l'obbligo di continuare o meno. Quindi sto cercando di capire. Sto parlando con il club, ovviamente. Ma è una situazione dove, immagino, nemmeno i club sappiano già cosa succederà".