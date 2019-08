Joao Mario: "Lokomotiv grande club, fondamentale il consiglio di Eder"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Mario si trasferisce in Russia. L'Inter ha ceduto il centrocampista portoghese alla Lokomotiv Mosca in prestito con diritto di riscatto. Queste le prime parole del giocatore: "Sono molto contento. So che questo è un grande club, qui hanno giocato tanti calciatori famosi. Ho chiesto della squadra ai miei connazionali Fernandes ed Eder e ho parlato con quest'ultimo prima di firmare. Mi ha detto che è una buona squadra, c'è una bella atmosfera e una tifoseria meravigliosa. Anche la partecipazione alla Champions League è stata un fattore importante".