© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Sporting CP fa sul serio per riavere Joao Mario. Come riporta FcInterNews.it, i leoni biancoverdi considerano il centrocampista dell'Inter la loro prima scelta per rinforzare la mediana e propongono un prestito gratuito con diritto di riscatto. Un'offerta che non stuzzica chiaramente l'appetito dei nerazzurri, anche se almeno per quanto riguarda l'ingaggio lo Sporting si è già detto pronto a pagarlo in toto. Sullo sfondo restano sempre Siviglia e Monaco, ma intanto in questi giorni Ausilio e Marotta ne hanno approfittato per sondare nuovamente il terreno per il trequartista Bruno Fernandes, rimasto a Lisbona dopo la lunga corte delle big inglesi.