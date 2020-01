Joao Pedro anima sarda: in 5 mesi più gol che nei precedenti 2 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un periodo davvero difficile, fatto i 5 ko di fila (4 in campionato ed uno in Coppa Italia), il Cagliari prova timidamente a rialzare la testa. Lo fa a Brescia, al termine di una gara bella e divertente, con la doppietta del suo uomo migliore, Joao Pedro. Con Pavoletti fermo ai box e con Simeone che fatica molto in zona gol, il brasiliano si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle e se il Cagliari è ancora così in altro in classifica, gran parte del merito è senza dubbio suo.

Con la doppietta segnata oggi a Brescia, che ha permesso al Cagliari di portare a casa almeno un punto, il brasiliano è arrivato a quota 13 in serie A: un vero e proprio record, visto che Joao Pedro ha messo a segno addirittura un gol in più rispetto a quelli segnati nei precedenti due campionati. Nella stagione 2017/18 furono 5 i gol, 7 nella stagione successiva. Un giocatore esploso definitivamente che è pronto, nel girone di ritorno, a prendersi la squadra sulle spalle per quel sogno chiamato Europa che a Cagliari ancora non hanno accantonato.