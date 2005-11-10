Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"

Ai microfoni di Radiolina è intervenuto l'ex attaccante brasiliano del Cagliari e della Nazionale italiana Joao Pedro. Queste le sue parole iniziando dalla sua esperienza in Sardegna: "Sono stati anni belli. Sono stati anni unici. La maggior parte della mia carriera l'ho vissuta a Cagliari, sarà sempre nella mia storia. Ero felicissimo del pareggio con la Juve e che la squadra fosse quarto in classifica".

Parlando del momento della squadra, Joao Pedro ha aggiunto: "Sicuramente è un momento bello perché sappiamo quanto sia dura rimanere lì sopra e lottare con le squadre grandi. Ti dà un merito in più, responsabilità in più, ma non c'è niente di più bello che stare nella parte di sopra della classifica".

Infine, una battuta su Daniel Maldini, autore di quattro reti consecutive in campionato: "Speriamo ci sia il quinto di fila. Se arrivasse anche una vittoria sarebbe bellissimo".