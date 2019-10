Joao Pedro: "Orgoglioso del Cagliari. Ha fatto un mercato importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Decimo bomber nella storia rossoblù con 40 gol in 151 partite: Joao Pedro, a Cagliari dal 2014, è anche il miglior cannoniere stagionale. Il 10 brasiliano - in odore di rinnovo - ha concesso una intervista al quotidiano “La Nuova Sardegna”, dove ha spaziato tra passato e presente: "Ho ereditato la passione per il calcio da mio papà. Ha giocato a livello professionistico e da piccolo andavo a vedere le sue partite. Le mie soddisfazioni più grandi? Giocare in Serie A; aver rappresentato il mio Paese nelle Nazionali giovanili; essere in una Società come il Cagliari che ha un progetto ambizioso e punta su di me: ne sono orgoglioso e ringrazio il Club per l’opportunità che mi offre”.

Sulle ambizioni della squadra, Joao Pedro invece sottolinea: "Lavoriamo per crescere e migliorarci. Sono arrivati giocatori importanti, avere ambizioni è bello ma essere razionali ancora di più. La Società ha fatto davvero un mercato importante e sta facendo un grande lavoro sul vivaio".