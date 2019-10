Joao Pedro: "Sarei bugiardo se dicessi che mi aspettavo un inizio così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppietta per Joao Pedro, tra i migliori del Cagliari nella bella vittoria contro il Bologna che proietta la squadra di Maran sempre più in alto in classifica: "Una serata meritata, una grande partita da parte di tutti, la Serie A è un campionato difficile in ogni match e penso che anche oggi abbiamo dato una grande dimostrazione della nostra forza. Sarei un bugiardo se dicessi che mi aspettavo questo inizio di stagione per me e la squadra, sicuramente quando hai un gruppo così forte a livello morale e tecnico tutto diventa più semplice".

Ora testa all'Atalanta - "Andiamo a Bergamo con la voglia di continuare a fare bene, c'è entusiasmo ma soprattutto c'è un grande lavoro dietro i nostri risultati. Ci sono pochi giorni per preparare la partita contro l'Atalanta, ma penso che la condizione sia buona, il morale è a mille, una sfida che tutti vogliono giocare e penso che si vedrà un bello spettacolo".

Joao Pedro capocannoniere rossoblù - "Fare gol è bellissimo, ancor di più lo è vivere serate come questa insieme ai compagni. Mi sono preparato tanto sin dal primo giorno di ritiro, i gol sono il risultato finale di quello che fai in allenamento e nel lavoro quotidiano. Ci stiamo comportando da grande squadra, è bello vedere l'atteggiamento di ciascun componente della squadra, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che anche oggi ce l'avremmo fatta".