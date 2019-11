© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari in vantaggio a Lecce grazie alla settima rete in campionato di Joao Pedro. Il brasiliano spiazza Gabriel dal dischetto, spezzando una situazione di assoluto equilibrio. Ingenuo il tocco di mano di La Mantia in area: il VAR richiama Mariani, che non può fare altro che concedere il penalty.