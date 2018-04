Joao Pedro scaricato dal Cagliari. Il brasiliano verso l'addio

© foto di Federico Gaetano

L'avventura di Joao Pedro a Cagliari è giunta al capolinea. Come scrive Tuttosport, il trequartista brasiliano è stato scaricato dalla società sarda e si sta difendendo da solo dalle accuse di doping. Tra un mese si saprà se verrà deferito o prosciolto, ma intanto la sua assenza, unita a quella di Cigarini, sta creando notevoli difficoltà agli isolani. Dopo l'addio al ds Rossi e l'arrivo di Marcello Carli, a Cagliari si sentono tutti in discussione: c'è una salvezza da conquistare e poi si farà piazza (quasi) pulita. E Joao Pedro non farà parte del nuovo progetto.