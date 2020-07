Joao Pedro si esalta dopo la Juve: "Potevo rompermi, non sarei uscito lo stesso"

vedi letture

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta per 2-0 contro la Juventus. "Sono pronto per un'altra, ho un po' di fastidio e non volevo uscire. Sono quelle gare che tutti vogliono giocare. Potevo rompermi e non uscivo lo stesso".