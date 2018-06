John Elkann: "Higuain via dalla Juve? Vediamo dopo i Mondiali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Fiat Chrysler Automobiles, della FCA Italy, John Elkann ha parlato anche del mercato della Juventus a margine di un evento a Balocco: "Higuain via? Il calciomercato nell'anno dei Mondiali è sempre difficile, vediamo come vanno le cose in Russia. Tutto generalmente succede dopo la Coppa del Mondo". Lo riporta TuttoJuve.