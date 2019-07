Jordan Veretout, bloccato dal domino Rog-Biglia-Nzonzi

© foto di Federico De Luca

"Veretout ha chiesto la cessione". Daniele Pradè ha così messo sul mercato il centrocampista francese, oggetto di discussioni già nei giorni scorsi con le tre squadre interessate, cioè Milan, Napoli e Roma. I colloqui stanno andando avanti da più tempo, ma sono tutte subordinate a movimenti e cessioni, in un enorme domino.

IL MILAN - I rossoneri hanno chiuso gli arrivi di Krunic e Bennacer e potrebbero essere a posto così. Dipenderà però dall'eventuale intenzione della Fiorentina di accettare la proposta da 13 milioni di euro più Biglia o Laxalt. Cutrone non rientrerà eventualmente nella proposta, ma anche il regista ex Lazio dovrà dare il proprio gradimento al trasferimento in Toscana.

IL NAPOLI - Anche qui c'è un giocatore che deve essere ceduto prima di puntare su Veretout. È Marko Rog, inseguito dal Parma nei mesi scorsi, ma che il Napoli vuole cedere solamente a tiolo definitivo. Valutazione da 18 milioni, c'è il Cagliari che però prima dovrà cedere, a sua volta, Nicolò Barella all'Inter. Qui l'incastro è quindi doppio ed è un movimento da domino.

LA ROMA - Ancora tutto in sospeso anche con i giallorossi che, prima eventualmente di acquistare, vogliono cedere Nzonzi: c'è la possibilità Olympique Lione. Come opzione qui però c'è anche Strootman, ceduto un anno fa al Marsiglia, valutato esattamente come Veretout ma con uno stipendio quadruplo.