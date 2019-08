Jordao e Neto, plusvalenza Lazio: 27,5 milioni per 8 presenze

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

Per due anni sono stati tenuti a Formello come carte segrete. Si portavano dietro un alone di mistero, Pedro Neto (esterno d’attacco) e Bruno Jordao (centrocampista). Rispettivamente classe 2000 e 1998, i due portoghesi sono arrivati nell’agosto del 2017 insieme al connazionale ben più noto Nani. Un’operazione orchestrata alla grande da Mendes, forse il procuratore più potente al momento. Sono due talenti emergenti del calcio luisitano, due prodotti del settore giovanile del Braga. Il loro arrivo aveva suscitato parecchio clamorone, non tanto per l'aspetto tecnico quanto per il costo. Circa 22 milioni di euro tra prestito (biennale) e riscatto: una cifra troppo lontana dai parametri di Lotito. Ma quello che sta suscitando più sorpresa, adesso, è il prezzo a cui il club biancoceleste l'ha rivenduti. Di questo ne riparleremo più avanti.

Inizialmente sono stati coccolati, quasi nascosti e protetti. Forse perché non pronti, giudicati ancora acerbi per il calcio italiano, soprattutto nella stagione 2017-2018 in cui la Lazio girava a mille ed era tutto perfetto. Nell’ultima, invece, Inzaghi li ha buttati nella mischia. Cinque presenze per Pedro Neto (85 minuti complessivi), solo tre invece per Jordao. Poche per dimostrare il proprio valore, ma sufficienti per convincere il Wolverhampton, club di Premier molto vicino a Mendes, a spendere 27,5 milioni di euro (18,5 per l’ala, 9 per il centrocampista). Un investimento ingente, che stona con il minutaggio accumulato quest'anno (192 minuti totali in due). "Pensiamo che questi due ragazzi abbiano entrambi il talento per trascorrere periodi di successo", ha spiegato il ds degli inglesi, soddisfatto dall'operazione. La Lazio anche può ritenersi tale: si è assicurata un’altra plusvalenza, l’ennesima della gestione Tare-Lotito. Una doppia cessione che potrebbe già far sorridere in vista del prossimo bilancio.