Jorginho: "Al Chelsea per il bene di tutti, club compresi"

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, convocato da Roberto Mancini nella sua Italia, parla anche del suo sbarco in Premier League. "Perché sono andato a Londra? Un insieme di cose. Non c'è solo la volontà del calciatore ma anche quella del club. Ci siamo accordati per il bene di tutti e due. La Premier? Bisogna viverla per capire la differenza. C'è il centro sportivo con 38 campi da calcio. E' questo spiega tutto".