Jorginho: "Critiche verso di me al Chelsea. Non abituati a uno come me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana, Jorginho, ha parlato dal ritiro degli azzurri a Coverciano tornando sull'inizio complicato in Premier League. "Le critiche sono arrivate, probabilmente per la loro cultura non erano abituati a vedere un giocatore come me davanti alla difesa, meno impatto fisico ma più lettura e gioco. Per loro è stato diverso, quando i risultati non sono arrivati hanno puntato il dito. Ho sempre creduto in quel che ho fatto, ho lavorato molto, alla fine tutto è venuto fuori, ho dimostrato che si sbagliavano su di me".