Jorginho da Coverciano: "Chiellini un punto di riferimento per tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi da Coverciano, Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato anche della Nazionale. "Vedo che l'italia non merita di stare dove è adesso. Siamo tutti motivati per fare bene e tornare a vincere. C'è entusiasmo e i ragazzi stanno bene insieme. Per il gruppo è fondamentale essere così. Tutto questo si tramuta in campo. Io regista della Nazionale? Vediamo, lavoriamo duro, va chiesto all'allenatore. Il capitano è Chiellini ed è un punto di riferimento per l'esperienza e il carisma. Si sa far ascoltare da tutti, è importante anche per i giovani. L'atmosfera, ripeto, è molto buona. L'importante è aiutarsi l'un con l'altro, giovani e vecchi, per far crescere l'Italia".