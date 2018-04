Jorginho-Diawara: una poltrona per due. In estate possibile addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una parte Jorginho, il titolare designato di Maurizio Sarri nei suoi titolarissimi, dall'altra Amadou Diawara, il giovane che si pensavo potesse metter in crisi il proprio tecnico in questa stagione ma che in realtà è sceso in campo pochissime volte da titolare nella stagione in corso. Il prossimo anno le cose probabilmente cambieranno, magari già a partire dall'estate, visto che le offerte, magari per entrambi, arriveranno e il club campano potrebbe decidere di sacrificare uno dei due per prendere un altro giocatore a centrocampo.

Da mesi infatti sia Aurelio De Laurentiis che Cristiano Giuntoli stanno guardando da molto vicino Lucas Torreira della Sampdoria e non è assolutamente da escludere che a luglio possano cercare l'affondo definitivo per cercare di strapparlo alla folta concorrenza. Molto probabilmente molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Maurizio Sarri, visto che anche sul futuro del tecnico non ci sono ancora certezze, ma la cosa sicura è che Diawara non vorrà passare un'altra stagione in panchina, nonostante la sua giovane età.