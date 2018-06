Jorginho faro dell'Italia: unico sempre dal 1' con Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la sfida di questa sera contro l'Olanda, Roberto Mancini, cambierà ben dieci undicesimi della formazione che ha sfidato la Francia all'Allianz Riviera di Nizza venerdì scorso e l'unico che verrà confermato sarà Jorginho, nel ruolo di regista davanti alla difesa. L'oriundo del Napoli è sceso in campo dal primo minuto anche nella gara d'esordio dello stesso commissario tecnico contro l'Arabia Saudita di una settimana fa e se tre indizi fanno una prova è chiaro come il ct punti molto sulle sue geometrie per creare la sua Nazionale.

Jorginho è dunque il faro della nuova Italia, sia per quel che riguarda il presente che per il futuro, a prescindere da quella che sarà la maglia che vestirà a partire dalla prossima stagione, visto che le due squadre di Manchester lo stanno seguendo da tempo. Mancini vuole che il gioco passi dai suoi piedi e anche nella sfida contro la Francia, dove il numero 14 non è stato impeccabile dal punto di vista tecnico, abbiamo visto quanto sia importante per i suoi compagni, visto che si fa sempre trovare libero e anche quando non ha il pallone tra i piedi riesce a guidare i suoi compagni con la sua voce e i suoi movimenti.

Ventura non lo ha praticamente mai convocato, Mancini gli ha affidato le chiavi del suo centrocampo, in attesa che torni anche Marco Verratti, per aggiungere ulteriore qualità al reparto mediano azzurro.